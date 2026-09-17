AFP: Турция предложила России и Украине сделку по Черному морю

© Johan Nilsson/TT/Global Look Press Турция предложила России и Украине заключить меморандум о прекращении ударов по гражданским судам в Черном море, взяв за основу механизм зерновой сделки 2022 года.
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