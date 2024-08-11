Ингосстрах: 67% россиян сталкивались с гипертонической болезнью сердца

Специалисты компании "Ингосстрах", сети клиник "Будь Здоров" и Финансового университета при Правительстве РФ установили, что чаще других из сердечных болезней россиян беспокоит гипертоническая болезнь сердца.
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