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Ингосстрах: 67% россиян сталкивались с гипертонической болезнью сердца

Ингосстрах: 67% россиян сталкивались с гипертонической болезнью сердца

Специалисты компании "Ингосстрах", сети клиник "Будь Здоров" и Финансового университета при Правительстве РФ установили, что чаще других из сердечных болезней россиян беспокоит гипертоническая болезнь сердца.

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