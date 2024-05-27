Мертвую женщину нашли в квартире в Карелии

Спасатели Сегежского района воскресным вечером вскрывали дверь жилого помещения Воскресным вечером 26 мая в 21 час 23 минуты на пульт пожарно-спасательной службы Сегежского района из полиции поступил звонок с просьбой о помощи.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии