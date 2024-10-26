На таможенном пункте «Леушень» наблюдается интенсивное движение

На пункте КПП «Леушень» наблюдается интенсивное движение. В настоящее время фиксируется большое количество путешественников и транспортных средств, и Пограничная полиция принимает меры для упрощения движения, работая на полную мощность.
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