Большинство архангелогородцев соглашаются на дополнительные поручения от руководства

В Архангельске 6 из 10 работников готовы выполнять задачи, выходящие за рамки их должностных инструкций, без дополнительной оплаты — таковы результаты опроса, проведённого сервисом по поиску работы SuperJob среди экономически активного населения города.
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