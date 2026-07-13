Гороскоп для всех знаков зодиака на 14 июля 2026 года

Этот день несет двойную энергетическую нагрузку: Новолуние в Раке (в 00:44 по МСК) погружает нас в стихию эмоций, дома и интуиции, а ретроградный Меркурий (в знаке Льва) создает помехи в коммуникациях и заставляет пересматривать старые связи.