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Закон и Порядок

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Основные силы ВСУ под натиском ВС РФ отошли из Степового, карта боевых действий

Основные силы ВСУ под натиском ВС РФ отошли из Степового, карта боевых действий

04.12.2023 Фронтовая сводка по состоянию на утро 4 декабря: На Херсонском направлении очередная вылазка противника в районе Крынок обернулась для него неудачей.

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Комментарии
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Юрий Золотарев
ДАВИТЬ подлейшую бандеро-ГИДРУ, пока не сдохнет!!
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8 час.
Александр Зиборов
Сидя в окопах, побед не одерживают...
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5 час.
М
Мария
Укры скоро детей будут на мясо посылать. Подлеца наркошибздика повесить мало! Видимо, очищает территорию от населения.
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3 час.

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