Песков отметил доказательства попыток США и Британии нанести поражение РФ

Участие США и Британии в процессе милитаризации Украины для нанесения России поражения в первые годы специальной военной операции подтверждают публикации газеты The New York Times (NYT), заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 31 марта, отвечая на вопросы журналистов.
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