Золото упало из-за роста доллара

Цены на золото снизились в среду на фоне роста доллара, сообщает Reuters. Инвесторы ожидают ключевого отчета по инфляции в США, который должен выйти на этой неделе, чтобы оценить масштабы снижения процентной ставки в сентябре.
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