ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

7 034 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Варлам Устрялов
    ленинградский "газпром" - команда быдло.Бразильский карна...
  • Evgenija Palette
    А с чем связано ваше словоблудие - сначала про Ткачева, а потом  про верующих, чтобы они молились за мир?.В РПЦ прокомменти...
  • Антонина Лаврентьева
    А кто верит Трампу? Идет игра слов и ничего более.Госсекретарь Руби...

Депутат заявил о возможной индексации пенсий в феврале

Депутат заявил о возможной индексации пенсий в феврале

Депутат Госдумы от «Единой России» Никита Чаплин во вторник, 21 декабря, заявил, что, возможно, в феврале пенсионеры смогут получить дополнительно проиндексированную пенсию и компенсацию за январский период.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
И
ИгорьОвчаренко
А на сколько процентов   депутаты увеличивают  себе зарплату и пенсии?
Ответить
17 час.

Картина дня

наверх