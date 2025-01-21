Депутат заявил о возможной индексации пенсий в феврале

Депутат Госдумы от «Единой России» Никита Чаплин во вторник, 21 декабря, заявил, что, возможно, в феврале пенсионеры смогут получить дополнительно проиндексированную пенсию и компенсацию за январский период.
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