В США считают, что Овечкин побьет рекорд Гретцки в апреле 2025 года

Пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) проанализировала среднюю результативность нападающего "Вашингтона" Александра Овечкина и назвала точные даты, когда он может установить новый рекорд по заброшенным шайбам в НХЛ, передает Sport24.