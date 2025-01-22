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В США считают, что Овечкин побьет рекорд Гретцки в апреле 2025 года

В США считают, что Овечкин побьет рекорд Гретцки в апреле 2025 года

Пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) проанализировала среднюю результативность нападающего "Вашингтона" Александра Овечкина и назвала точные даты, когда он может установить новый рекорд по заброшенным шайбам в НХЛ, передает Sport24.

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