Маска обеспокоило фото с протестов в Лос-Анджелесе

Американский бизнесмен Илон Маск выразил обеспокоенность из-за протестов в Лос-Анджелесе.В своем аккаунте в соцсети Х* он опубликовал фото, на которой один из участников протестов с маской, полностью закрывающей лицо, держит флаг Мексики в руках.