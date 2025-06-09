Маска обеспокоило фото с протестов в Лос-Анджелесе

Американский бизнесмен Илон Маск выразил обеспокоенность из-за протестов в Лос-Анджелесе.В своем аккаунте в соцсети Х* он опубликовал фото, на которой один из участников протестов с маской, полностью закрывающей лицо, держит флаг Мексики в руках.
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