Дизайн-проект обновления Зауральной рощи в Оренбурге разработают только к 2022 году

Специалисты и эксперты Фонда готовят мастер-план территории площадью 385 га на северо-востоке Оренбурга, а также дизайн-проекты благоустройства территорий набережной левого берега реки Урал и ландшафтного парка «Зауральная роща» в 280 гектаров.
Специалисты и эксперты Фонда готовят мастер-план территории площадью 385 га на северо-востоке Оренбурга, а также дизайн-проекты благоустройства территорий набережной левого берега реки Урал и ландшафтного парка «Зауральная роща» в 280 гектаров.
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