В России предложили признать средневековый исторический бой видом спорта

Депутат Госдумы Виталий Милонов вынес предложение в своем обращении на имя министра спорта России Олега Матыцина официально признать средневековый исторический бой видом спорта для его «дальнейшего развития в стране».
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