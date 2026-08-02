«Не подходите к окнам»: в Омском МЧС сообщили о мерах предосторожности: Спрячьтесь в капитальном строении или в укрытии с бетонными стенами и крышей, в подвале.
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«Не подходите к окнам»: в Омском МЧС сообщили о мерах предосторожности: Спрячьтесь в капитальном строении или в укрытии с бетонными стенами и крышей, в подвале.
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