В Смоленской области отремонтируют более 84 км дорог в 2026 году по нацпроекту

В 2026 году в Смоленской области отремонтируют более 84 километров дорог регионального и межмуниципального значения в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщил губернатор региона Василий Анохин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии