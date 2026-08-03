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FiNE NEWS

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В Смоленской области отремонтируют более 84 км дорог в 2026 году по нацпроекту

В 2026 году в Смоленской области отремонтируют более 84 километров дорог регионального и межмуниципального значения в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщил губернатор региона Василий Анохин.

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