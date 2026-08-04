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Иркутск Сегодня

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Газификация домов в Братске идет быстрее графика

Реализация нацпроекта «Экологическое благополучие» в Братске идёт с опережением графика. С начала года 131 дом Правобережного района переведён с печного отопления на газовое, ещё в 125 домах монтаж оборудования завершён, ожидается подача газа.

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