Гоффен выиграл «Челленджер» в Илкли и вернулся в топ-100

Бельгийский теннисист Давид Гоффен победил на травяном турнире серии «челленджер» в Илкли (Великобритания).
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