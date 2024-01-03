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В России предложили ввести льготную исламскую ипотеку

В России предложили ввести льготную исламскую ипотеку

Доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ имени Плеханова Ильяс Зарипов заявил о возможном увеличении спроса на исламскую ипотеку при ее интеграции в программы льготного жилищного кредитования, поддерживаемые федеральными и региональными органами власти.

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