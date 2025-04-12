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Пронедра

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Протоиерей Харитонов обвиняет молодежь в неподобающем поведении на прощании с Пашей Техником

Протоиерей Харитонов обвиняет молодежь в неподобающем поведении на прощании с Пашей Техником

Протоиерей Харитонов обвиняет молодежь в неподобающем поведении на прощании с Пашей Техником Юлия ЧелкановаПротоиерей Константин Харитонов выразил своё недовольство поведением молодежи на прощании с Пашей Техником, призвав к более уважительному отношению к памяти усопшего.

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