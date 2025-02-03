Геополитические бои за газ

В Сербии вот уже два месяца продолжаются массовые антиправительственные протесты, начавшиеся из-за того, что на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад произошло обрушение бетонного навеса, в результате чего погибли 15 человек.
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