Полуголая Рианна, Ирина Шейк в пижаме и сын Мадонны на подиуме. Чем удивляла нью-йоркская Неделя моды?

Очередная Неделя моды — очередная порция наготы, эпатажа и высокого искусства. Дизайнер Кристиан Сириано, не изменяя своему видению, выпустил на подиум манекенщиц в нарочито сексуальных нарядах, а модельер Ким Шуй в своей работе обращалась к древнему японскому искусстве кинцуги.