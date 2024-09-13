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Полуголая Рианна, Ирина Шейк в пижаме и сын Мадонны на подиуме. Чем удивляла нью-йоркская Неделя моды?

Полуголая Рианна, Ирина Шейк в пижаме и сын Мадонны на подиуме. Чем удивляла нью-йоркская Неделя моды?

Очередная Неделя моды — очередная порция наготы, эпатажа и высокого искусства. Дизайнер Кристиан Сириано, не изменяя своему видению, выпустил на подиум манекенщиц в нарочито сексуальных нарядах, а модельер Ким Шуй в своей работе обращалась к древнему японскому искусстве кинцуги.

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