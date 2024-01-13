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57 очков Карри и Томпсона помогли «Голден Стэйт» победить «Чикаго»

57 очков Карри и Томпсона помогли «Голден Стэйт» победить «Чикаго»

«Голден Стэйт Уорриорз» на выезде добыли волевую победу в матче с «Чикаго Буллз». В ночь на 13 января в Чикаго (штат Иллинойс, США) прошел матч регулярного чемпионата НБА, в котором местный «Чикаго Буллз» принимал «Голден Стэйт Уорриорз».

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