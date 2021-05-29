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Боец «Ахмата» Завуров: «Оставьте Хабиба в покое. В UFC много действующих бойцов, можно им вызовы кидать»

Шамиль Завуров, легковес «Ахмата» и троюродный брат экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, прокомментировал возможный бой между Хабибом и Хамзатом Чимаевым.

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