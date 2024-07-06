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Only ‘Lord Almighty’ Could Drive Biden from Race

In a defiant interview that aired Friday night, President Biden dismissed concerns about his health and doubts about his re-election bid, saying only “the Lord Almighty” could convince him he should step aside, the New York Times reports.

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