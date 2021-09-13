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Вкусно и необычно! Готовим джем из зеленых помидоров с острым перцем и лимоном

Вкусно и необычно! Готовим джем из зеленых помидоров с острым перцем и лимоном

Если вы хотите заготовить на зиму баночку-другую какого-то необычного варенья, предложенный рецепт как раз для этого подойдет! Джем-конфитюр из зеленых помидоров точно оценят гурманы, а в сочетании со свежим хлебом обязательно понравится всем.

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