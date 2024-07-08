В Севастополе обнаружили древний артефакт мирового уровня

В Херсонесе обнаружили древнюю плиту, претендующую на статус находки мирового уровня. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе историко-археологического музея-заповедника, мраморная круглая плита, залегавшая в грунте лицевой стороной вниз, найдена на пересечения главной улицы античного Херсонеса с 15-й поперечной улицей города в засыпи подвала ранневизантийского времени.