Теннисист Медведев стал второй ракеткой мира после победы в турнире ATР в Риме

Победа россиянина Даниила Медведева в теннисной турнирной серии «Мастерс» в Риме позволила спортсмену подняться на вторую строчку рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), который опубликован на сайте организации.
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