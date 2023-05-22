Федеральное агентство новостей №1

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Теннисист Медведев стал второй ракеткой мира после победы в турнире ATР в Риме

Теннисист Медведев стал второй ракеткой мира после победы в турнире ATР в Риме

Победа россиянина Даниила Медведева в теннисной турнирной серии «Мастерс» в Риме позволила спортсмену подняться на вторую строчку рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), который опубликован на сайте организации.

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