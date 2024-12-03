Оппозиция толкает Абхазию к энергетической катастрофе. Дальше – отрыв от России

Александр Макеев

В Абхазии течёт инициированная либералами-фанатиками-нацистами Запада кампания инфицирования сознания граждан злокачественной мировоззренческой патологией либерализма перетекающей в маниакальность. Для борьбы с этой мировоззренческой инфекцией надо учреждать социальный институт "мировоззренческая полиция". Этот социальный институт должен на основе фундаментального научного знания о мышлении-мировоззрении-идеологии-веры-менталитете=морали-культуре оценивать степень здравомыслия или патологии сознания каждого человека. И изолировать в специализированные санаторные заповедники людей со злокачественной степенью патологии мышления-мировоззрения, крайне опасной для самих этих людей и для других людей, для всего государства, для всего человечества. В санаторных заповедниках специалисты по исправлению мировоззрения в здравомыслие постараются излечить пациентов санатория от патологии недозрелости до здравомыслия или от патологии перезрелости за здравомыслие. Это научное знание о типах качеств людей и общества разрабатывается одним из граждан Российской Федерации. Знания о мышлении-мировоззрении человека входят в состав фундаментальных знаний эволюционирующего всезнания строения и функции объектов неживой материи, организмов живой материи и существ живой вербально мыслящей материи и их коллективов. В интернете можно найти по ключевым словам: Макеев Эволюционирующее всезнание. Или выйти на книгу: К здравомыслию. Фундаментальные знания эволюционирующего всезнания. 🧑‍🎓 Эта книга дорабатывается. Выявляются опечатки. Вносятся редакторские правки. В ближайшие недели будет сформирована значительно сокращённая редакция как выжимка информации с минимизацией повторов текстовой информации. Исправленная и доработанная полная редакция этой книги под новым названием "К гармонии бытия с собой и вселенной" направлена на модерацию для публикации в электронной форме.