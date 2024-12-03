Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 792 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Лагуткин
    "Иностранцы в России за восемь месяцев 2024 года совершили более 26 тыс. преступлений, сообщил Следственный комитет Р..."Никого не надо н...
  • Александр Лагуткин
    Вы, похоже на мигрантах "кормитесь", раз не видите этой явной оккупации России, размывания её устоев и замещения коре..."Никого не надо н...
  • Антонина Лаврентьева
    Завыли, испугались? Значит все сделали верно! Браво конструкторам , изобретателям России!!!!Нечисть испугалась не на ...Госдеп США: ракет...

Оппозиция толкает Абхазию к энергетической катастрофе. Дальше – отрыв от России

Оппозиция толкает Абхазию к энергетической катастрофе. Дальше – отрыв от России

Абхазия находится на грани энергетического коллапса, но оппозиция, которая фактически захватила контроль над госаппаратом и депутатским корпусом, продолжает диктовать свою волю, призывая полностью и окончательно отказаться от инвестиционного соглашения с Россией.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Макеев
В Абхазии течёт инициированная либералами-фанатиками-нацистами Запада кампания инфицирования сознания граждан злокачественной мировоззренческой патологией либерализма перетекающей в маниакальность. Для борьбы с этой мировоззренческой инфекцией надо учреждать социальный институт &quot;мировоззренческая полиция&quot;.  Этот социальный институт должен на основе фундаментального научного знания о мышлении-мировоззрении-идеологии-веры-менталитете=морали-культуре оценивать степень здравомыслия или патологии сознания каждого человека. И изолировать в специализированные санаторные заповедники людей со злокачественной степенью патологии мышления-мировоззрения, крайне опасной для самих этих людей и для других людей, для всего государства, для всего человечества. В санаторных заповедниках специалисты по исправлению мировоззрения в здравомыслие постараются излечить пациентов санатория от патологии недозрелости до здравомыслия или от патологии перезрелости за здравомыслие. Это научное знание о типах качеств людей и общества разрабатывается одним из граждан Российской Федерации. Знания о мышлении-мировоззрении человека входят в состав фундаментальных знаний эволюционирующего всезнания строения и функции объектов неживой материи, организмов живой материи и существ живой вербально мыслящей материи и их коллективов. В интернете можно найти по ключевым словам: Макеев Эволюционирующее всезнание. Или выйти на книгу: К здравомыслию. Фундаментальные знания эволюционирующего всезнания. 🧑‍🎓 Эта книга дорабатывается. Выявляются опечатки. Вносятся редакторские правки. В ближайшие недели будет сформирована значительно сокращённая редакция как выжимка информации с минимизацией повторов текстовой информации. Исправленная и доработанная полная редакция этой книги под новым названием &quot;К гармонии бытия с собой и вселенной&quot; направлена на модерацию для публикации в электронной форме.
Ответить
1 д.

Картина дня

наверх