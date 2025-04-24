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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дорошко о чемпионате мира: «Пока не верится, что мы туда вообще поедем. В мыслях волнительно»

Чемпионат мира пройдет с 11 июля по 3 августа в Сингапуре. Россияне на соревнованиях выступят в нейтральном статусе.

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