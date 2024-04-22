«Со мной нахваталась в жизни всякого», — Орбакайте в эфире «Пусть говорят» о том, как «перешла дорогу» Пугачевой

Дочь Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте всегда относилась к маме трепетно и нежно. В студии «Пусть говорят» в 2019 году она решила поздравить свою родительницу и, выйдя к маме вместе со своей дочкой Клавой, призналась, что доставила великой артистке не так уж и мало проблем за всю свою жизнь.