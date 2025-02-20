Кровавая мясорубка на фронте: новости СВО от 20 февраля 2025. Карта боёв на Украине сегодня, обстановка в Курской области, военная сводка, 1092-й день спецоперации России на Украине

На 1092-й день специальной военной операции (СВО) 20 февраля 2025 года российские войска продолжают активно наступать на ключевых направлениях Украины, включая Херсонское, Запорожское, Угледарское и Покровское, применяя беспилотники, артиллерию и авиацию для подавления позиций ВСУ.