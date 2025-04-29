Си Цзиньпин подчеркнул необходимость объединения сил рабочего класса и широких масс трудящихся для осуществления возрождения китайской нации

Пекин, 28 апреля /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник призвал объединить могучие силы рабочего класса и широких масс трудящихся страны и упорно трудиться, чтобы уверенно претворить в жизнь грандиозный план о великом возрождении китайской нации.
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