Врачи ВОНКОЦ провели уникальную 4,5-часовую операцию с тотальной реконструкцией органов

В Воронежском областном научно‑клиническом онкологическом центре врачи провели сложнейшую и ранее не выполнявшуюся в регионе операцию — удалили рецидивную опухоль малого таза с полной реконструкцией органов.
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