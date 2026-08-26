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Врачи ВОНКОЦ провели уникальную 4,5-часовую операцию с тотальной реконструкцией органов

Врачи ВОНКОЦ провели уникальную 4,5-часовую операцию с тотальной реконструкцией органов

В Воронежском областном научно‑клиническом онкологическом центре врачи провели сложнейшую и ранее не выполнявшуюся в регионе операцию — удалили рецидивную опухоль малого таза с полной реконструкцией органов.

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