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Врач Чудаков предрек исчезновение фастфуда через 20 лет

Врач Чудаков предрек исчезновение фастфуда через 20 лет

Кандидат медицинских наук, семейный врач Сергей Чудаков рассказал, что индустрия фастфуда может исчезнуть примерно через 20 лет из-за изменений образа жизни современных людей в сторону осознанного выбора здорового питания, пишет RT.

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