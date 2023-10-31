Врач Чудаков предрек исчезновение фастфуда через 20 лет

Кандидат медицинских наук, семейный врач Сергей Чудаков рассказал, что индустрия фастфуда может исчезнуть примерно через 20 лет из-за изменений образа жизни современных людей в сторону осознанного выбора здорового питания, пишет RT.
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