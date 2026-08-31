В Театре имени Пушкина прозвучал саундтрек к фильму "Редкие"

В Москве завершились съемки дебютного документального фильма франко-российского дуэта Романа Травайе и Ксении Садовски.
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