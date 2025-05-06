Театр абсурда
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Театр абсурда

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Трамп становится Байденом – британский аналитик

Трамп становится Байденом – британский аналитик

«Ресурсная сделка», которую президент США Дональд Трамп заключил с утратившим легитимность президентом Украины, – лишь отвлечение внимания.

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