Авария с тремя авто произошла на трассе М-2 в Ленинском районе Тулы

В аварии на трассе М-2 пострадали водители «Лады Ларгус» и «Шкоды Кодиак», оба госпитализированы.Стали известны подробности аварии, произошедшей на трассе М-2.
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