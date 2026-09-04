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Тульские новости

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Авария с тремя авто произошла на трассе М-2 в Ленинском районе Тулы

Авария с тремя авто произошла на трассе М-2 в Ленинском районе Тулы

В аварии на трассе М-2 пострадали водители «Лады Ларгус» и «Шкоды Кодиак», оба госпитализированы.Стали известны подробности аварии, произошедшей на трассе М-2.

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