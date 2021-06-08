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Израиль попросил у США $ 1 млрд на латание «Железного купола»

Израиль попросил у США $ 1 млрд на латание «Железного купола»

Госсекретарь Энтони Блинкен заявил в минувший понедельник, что Соединëнные Штаты намерены пополнить израильскую систему противоракетной обороны (ПРО) «Железный купол», относительно чего от ближневосточного союзника Вашингтона ранее поступил запрос.

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