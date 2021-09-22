Вратарь «МЮ» Дин Хендерсон зимой может уйти в аренду в другой клуб

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Дин Хендерсон может покинуть клуб, сообщает The Sun. По сведениям источника, 24-летний англичанин рассматривает вариант с арендой в другой клуб в зимнее трансферное окно для того, чтобы получить больше игровой практики.