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Вратарь «МЮ» Дин Хендерсон зимой может уйти в аренду в другой клуб

Вратарь «МЮ» Дин Хендерсон зимой может уйти в аренду в другой клуб

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Дин Хендерсон может покинуть клуб, сообщает The Sun. По сведениям источника, 24-летний англичанин рассматривает вариант с арендой в другой клуб в зимнее трансферное окно для того, чтобы получить больше игровой практики.

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