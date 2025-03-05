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Царьград

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Мигрант-нелегал устроил в Мариуполе центр изготовления поддельных документов

Мигрант-нелегал устроил в Мариуполе центр изготовления поддельных документов

Правоохранители пресекли незаконный канал миграции на территорию ДНР.Сотрудники управления ФСБ России по ДНР, регионального управления МВД и Росгвардии в Мариуполе пресекли незаконный канал миграции на территорию республики.

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Комментарии
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ВТ
Владимир Тимошков
Очень ценный помощник для полиции. Домой точно не поедет.
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19 час.
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