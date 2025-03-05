Мигрант-нелегал устроил в Мариуполе центр изготовления поддельных документов

Правоохранители пресекли незаконный канал миграции на территорию ДНР.Сотрудники управления ФСБ России по ДНР, регионального управления МВД и Росгвардии в Мариуполе пресекли незаконный канал миграции на территорию республики.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии