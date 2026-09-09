Российская промышленность получила собственный маркетплейс

Ростех запустил первую в России промышленную маркетплейс-платформу pcat.ru, предназначенную для продвижения отечественной гражданской продукции.
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