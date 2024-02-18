Журнал "КЛАУЗУРА"
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Журнал "КЛАУЗУРА"

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Миздар или седая песнь и седой металл графа Ивана Потоцкого

Миздар или седая песнь и седой металл графа Ивана Потоцкого

ПРОДОЛЖЕНИЕ: Начало от 29.01.2024 г.  — История, рассказанная Северином Потоцким (1862-1829) моей пра-пра-прапрабабке Анне Габриэле фон Шмерфельд и повествующая в четырех новеллах о неизвестных подробностях жизни выдающегося польского и русского.

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