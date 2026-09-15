Мэттью Риз получил две премии «Эмми» за один вечер

Актер Мэттью Риз получил премию «Эмми» в категории «Лучший комедийный актер» за роль Тома Лофтиса в сериале «Бухта вдов» (2026).
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