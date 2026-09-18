Минюст России внес режиссера Звягинцева в реестр иноагентов

Режиссер Андрей Звягинцев* объявлен иностранным агентом, сообщается на сайте Минюста России. В список также внесены журналист Михаил Шевелев*, активист Ержан Тургумбай*, политик Павел Иванов* и проект «Анархист-35»*.
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