Библиотеки Екатеринбурга на фестивале «Красная строка» 24 и 25 августа 2024 года на плотинке Екатеринбурга в шатре Лекторий «Факел» вас ждут: *️⃣ Творческая лаборатория с участием детских екатеринбургских писателей: Дины Артемкиной, Даньки Вишневской, Анны Кокшаровой, Натальи Пивоварчик; *️⃣ Лекции о детской литературе и интерактивные обзоры книжных новинок; *️⃣ Встреча с командой «Red Pepper Film» и программа от литературного журнала «Урал»; *️⃣ Мастер-класс по юмору от Виктории Новосёловой; *️⃣ Экскурсия «Екатеринбург литературный» и многое другое.