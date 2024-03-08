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Кузьменко против «Тампы»: передача, хит и «плюс 1» за 14:17. У него 5+2 в 11 играх после обмена в «Калгари»

Кузьменко против «Тампы»: передача, хит и «плюс 1» за 14:17. У него 5+2 в 11 играх после обмена в «Калгари»

Нападающий «Калгари» отметился результативным действием в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Лайтнинг» (6:3).

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