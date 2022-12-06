Первых мужчин нужно обязать платить алименты на детей!

Все мы знаем, что тот, кто лишил девственности женщину, является отцом ее детей! Это наука! Это все доказано! Это телегония! Поэтому когда у женщины рождаются дети, пусть даже от другого о мужчины, то ее первый мужчина должен платить на этих детей алименты потому что именно он является их отцом и дети будут похожими на первого мужчину женщины! Именно поэтому каждый мужчина хочет девственницу в жены, чтобы чужой мужик не был отцом его детей! Это все телегония! Научно доказано! Это факт! Тем более двое алиментов с двух мужиков (с фактического и практического) лучше, чем одни алименты.