ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Первых мужчин нужно обязать платить алименты на детей!

Первых мужчин нужно обязать платить алименты на детей!

Все мы знаем, что тот, кто лишил девственности женщину, является отцом ее детей! Это наука! Это все доказано! Это телегония! Поэтому когда у женщины рождаются дети, пусть даже от другого о мужчины, то ее первый мужчина должен платить на этих детей алименты потому что именно он является их отцом и дети будут похожими на первого мужчину женщины! Именно поэтому каждый мужчина хочет девственницу в жены, чтобы чужой мужик не был отцом его детей! Это все телегония! Научно доказано! Это факт! Тем более двое алиментов с двух мужиков (с фактического и практического) лучше, чем одни алименты.

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