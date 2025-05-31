При обрушении моста в Брянской области пострадали 28 человек, трое погибли

По предварительным данным Всероссийского центра медицины катастроф (ВЦМК), при обрушении моста на поезд в Брянской области три человека погибли, а 28 — госпитализированы, 1 июня сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
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