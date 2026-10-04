Исправление прикуса у взрослых: какие возможности предлагает современная ортодонтия

Исправление прикуса давно перестало считаться исключительно подростковой процедурой. Все больше взрослых пациентов обращаются к ортодонту, чтобы улучшить положение зубов, эстетику улыбки и функциональность зубочелюстной системы.
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